Custos de empresas dificulta crescimento da telefona móvel O presidente-executivo da Associação Nacional das Operadoras Celulares (Acel), Ércio Zilli, disse nesta quinta-feira, 8, que um dos maiores problemas para o crescimento da telefonia celular no Brasil é o custo das empresas. Segundo ele, os custos, em sua maior parte, não são gerenciáveis, são alheios às empresas e causados por questões regulatórias, ambientais e judiciais. "A regulação é cada vez mais rígida e detalhada", disse Zilli, durante o 1º Fórum Acel. Ele citou como exemplos as exigências que serão impostas às empresas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), como a instalação de novos postos de atendimento ao cliente e a possibilidade de renovação de créditos antigos com a recarga do cartão no celular pré-pago. Zilli mencionou também a variedade de leis municipais e estaduais para limitar a instalação de antenas de celulares. "São pelo menos 150 leis municipais e estaduais tratando da questão", afirmou ele. Segundo Zilli, o cumprimento de todas essas leis, mesmo que tivessem fundamento técnico, seria difícil. As decisões da Justiça autorizando a quebra de sigilo telefônico e de dados cadastrais de clientes também contribuem, segundo Zilli, para elevar o custo das empresas. "Isso representa um gasto enorme, e ninguém fala em pagar", disse o presidente da Acel. Segundo fontes do setor, as quatro maiores empresas, juntas (Vivo, Tim, Claro e Oi), teriam cumprido, só no ano passado, 240.000 ordens judiciais.