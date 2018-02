Em despacho publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, a CVM atendeu pedido para unificação de prazo para apresentação de defesa de sete acusados no processo, incluindo as pessoas físicas Marcelo Passaglia Paracchini, Juliano Leite Malara e Omar Lopes Fernandes.

O caso envolve possível manipulação de mercado entre outubro de 2011 a janeiro de 2012.

(Por Alberto Alerigi Jr.)