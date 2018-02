CVM fixa novo prazo de defesa em processo contra Eike e mais 7 executivos

O pedido de prorrogação foi feito por Rodolpho Tourinho Neto, Luiz do Amaral Pereira e Samir Zraick, que eram membros de Conselhos de diversas empresas do Grupo EBX, como LLX Logística, OGX e MPX Energia.

O processo também envolve o tunisiano Aziz Ben Ammar --assessor próximo de Eike--, Eduardo Karrer, José Gustavo de Souza Costa e Leonardo Pimenta Gadelha, por violar o artigo 6o da Instrução 358/02, que determina que as pessoas ligadas à administração da empresa são obrigadas a divulgar imediatamente fato relevante caso uma informação escape ao controle, ou se ocorrer oscilação fora do padrão do preço da ação da companhia.

Para mais informações, acesse: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/12/2013&jornal=1&pagina=29&totalArquivos=184

(Por Roberta Vilas Boas)