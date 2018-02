CVM impõe multa de R$200 mil a ex-diretor de RI do Banco Pan

Wilson Roberto de Aro foi acusado de não divulgar fato relevante em 25 de novembro de 2009, mesmo após a constatação de oscilação atípica das ações do banco e indícios de vazamento da informação de que a Caixa iria adquirir 49 por cento do capital da instituição.

A notícia vazou para a imprensa antes de ser comunicada ao mercado pela instituição financeira.

Em sua defesa, o banco afirmou que as negociações com a Caixa vinham sendo mantidas em sigilo por decisão do acionista controlador, e que estas até então não tinham sido concluídas.

A procuradoria da autarquia, por outro lado, alegou que as oscilações atípicas das ações da instituição exigiam que o diretor de RI "diligenciasse sobre a existência de fatos relevantes" e que o argumento de que a operação ainda era incerta não poderia ser acolhido, já que a "indefinição quanto ao desfecho do evento, ainda que incerto, não afastaria o dever de informar".

O acusado poderá ainda entrar com recurso no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

(Por Luciana Bruno; edição Juliana Schincariol)