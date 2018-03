D. Odilo diz que Igreja poderá agir contra aborto O arcebispo de São Paulo, d. Odilo Scherer, afirmou hoje, após o lançamento da 45ª Campanha da Fraternidade, que, se for necessário, a Igreja Católica agirá, politicamente, para impedir a aprovação, no Congresso, de projetos de lei que legalizem o aborto, a eutanásia e o uso de embriões em pesquisas científicas. Segundo d. Odilo, a luta pela vida é uma questão cidadã, que se resolve também de forma política. A campanha, lançada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), tem o lema Escolhe, pois, a vida!. O objetivo, segundo a CNBB, é levar a Igreja e a sociedade a defenderem a promoção da vida humana desde a concepção até a morte natural. As ações possuem ainda outros objetivos, como o fortalecimento da instituição familiar, a promoção da cultura por meio da educação, o desenvolvimento da consciência crítica e a disseminação da fé.