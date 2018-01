D. Odilo pede 'bênção da chuva' para SP no Dia Mundial da Água

A procissão deve começar às 15h30 e será acompanhada por um réplica da imagem de Nossa Senhora da Penha, padroeira da cidade de São Paulo, que vai sair da Paróquia São Luiz Gonzaga, na Avenida Paulista. O percurso inclui o Viaduto do Chá, em frente à sede da Prefeitura, e o Largo São Francisco, onde haverá paradas para orações.

O evento vai ser encerrado com uma missa às 17 horas. Se chover durante a procissão, as orações serão em ação de graças a Deus pelo atendimento do pedido. Em carta, d. Odilo pede que todos carreguem uma garrafinha para matar a sede e para receber a bênção da água. Ele aconselha também que se carreguem faixas com dizeres religiosos ou com frases sobre o bom uso da água.