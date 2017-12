D. Orani Tempesta defende 'manifestações mais pacíficas' O arcebispo do Rio e presidente do Conselho de Comunicação Social (CCS) do Senado, dom Orani Tempesta, lamentou a morte cerebral do cinegrafista da Rede Bandeirantes Santiago Ilídio Andrade. "Temos não apenas que nos colocar mais protegidos diante das manifestações, mas levar o País a ter manifestações mais pacíficas, que possamos conversar", afirmou nesta segunda-feira, 10, ao fim da reunião do CCS. Dom Orani foi recentemente indicado ao posto de cardeal pelo papa Francisco.