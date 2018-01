Da Alemanha, usuário evita roubo a casa no Brasil pela Web A tecnologia ajudou a evitar um assalto no litoral de São Paulo neste fim de semana, quando um empresário que estava na Alemanha viu imagens de sua residência sendo roubada por um ladrão. As imagens foram transmitidas por câmeras conectadas à internet de sua casa e o ladrão foi preso depois que a polícia foi acionada. O empresário estava na cidade alemã de Colônia e recebeu um alerta em seu celular vindo da casa litorânea, no outro lado do Atlântico. O alerta foi acionado no dia 10 pelo sistema de segurança da casa, localizada na praia de Pernambuco, no Guarujá. O empresário ligou seu laptop após receber o aviso eletrônico de invasão de sua residência e pela internet conseguiu ver uma pessoa rondando e usando objetos da casa. A vítima então avisou sua mulher, que chamou as autoridades e manteve contato com a polícia durante o cerco da residência. "Ela passou detalhes para a gente de como era o ladrão e onde ele estava enquanto estávamos cercando a casa", contou à Reuters, por telefone, o cabo Américo Rodrigues, da 5ª companhia do 21ª Batalhão do Interior da Polícia Militar. "Isso foi crucial para que a gente agisse com objetividade. A ação não demorou mais que 15 minutos", acrescentou o policial, que participou do cerco. Vigilância Segundo ele, o ladrão usou uma escada da própria residência para entrar na casa pelo primeiro andar. Os donos puderam ver o ladrão provando roupas, e, quando os policiais entraram na casa, uma série de objetos, entre eletrodomésticos e ferramentas, estavam embalados em sacos na cozinha, prontos para serem levados. O ladrão não desconfiou que estava sendo vigiado a milhares de quilômetros de distância. "Ele ficou surpreso quando soube que estava sendo visto por câmeras pela internet", disse Rodrigues.