Da 'família' bock, novidades para o inverno O inverno trouxe de volta às prateleiras duas cervejas brasileiras sazonais. A microcervejaria Bamberg, de Votorantim, lança esta semana a segunda edição de sua Bock, cerveja de origem alemã – uma das versões diz que o nome é derivado da cidade de Einbeck, mas a palavra significa "bode" em alemão. Com 6,5% de teor alcoólico, a cerveja, segundo o cervejeiro Alexandre Bazzo, que a produz, tem cor marrom-avermelhada, com aroma destacado de malte, toffee e caramelo. O malte também domina o sabor, mas se percebem ainda notas de lúpulo. A cerveja, que deve ser consumida entre 8 e 10 graus, será vendida em kits com copo por R$ 10. Mais informações no site www.cervejariabamberg.com.br. A Baden Baden apresenta a 6ª edição de sua Celebration inverno, uma doppelbock – ou "bock dupla", mais alcoólica e encorpada, de estilo que tem origem ligada a monges. Com 8,2%, a versão brasileira revela aroma adocicado com toques de frutas secas, sabor maltado e notas alcoólicas.