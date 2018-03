'Dá vontade de pular sem parapente', diz Minc sobre reservas

Levantamento do Ministério do Meio Ambiente divulgado nesta terça-feira, 8, mostra uma situação "grave" das unidades de conservação ambiental do País, afirmou o titular da pasta, Carlos Minc. De um total de 299 unidades, 173, o equivalente a 57%, não têm fiscais preparados e 82 sequer têm gestor responsável. A situação também é ruim em relação às Florestas Nacionais e às Reservas Extrativistas. Dados do ministério revelam que das 65 florestas, apenas duas têm plano de manejo florestal e, de um total de 55 reservas extrativistas, duas também têm o plano de manejo. "Fizemos um strip-tease ecológico e detectamos um problema muito grave. Dá vontade de pular sem parapente", disse o ministro, em entrevista coletiva. Veja também: Atraso nos dados de desmatamento se deve à Casa Civil, diz Minc Governo determina regras para concessão de florestas Meio Ambiente cria sistema para monitorar florestas União vai recadastrar terras de estrangeiros na Amazônia Desmatamento na Amazônia foi 26% menor em maio Especial: Amazônia Entenda a proposta de anistia para desmatadores Diante do quadro, ele anunciou uma série de medidas para minimizar o problema. Entre elas a criação de vagas para gestores, a realização de concurso público para capacitação e a contratação emergencial de 1 mil brigadistas, que vão atuar na áreas de agora até o final do ano. Minc também anunciou para a próxima semana o início de uma série de operações conjuntas entre a Polícia Federal (PF) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na região amazônica. Ele não quis detalhar as ações limitando-se a informar que irá participar de algumas delas, que têm o objetivo de coibir o desmatamento. "Ainda esse mês vocês verão operações importantes onde foi detectado desmatamento na região", disse.