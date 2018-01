Dados bancários de britânicos são vendidos pela internet

O ministro de Informação do Reino Unido anunciou que investigará violações de segurança bancária, que permitiram a hackers colocar na internet dados financeiros de dezenas de milhares de britânicos, informa nesta segunda-feira, 3, o jornal The Times. Sem pagar um centavo, jornalistas do citado diário conseguiram baixar da internet informações bancárias de mais de 30 pessoas, incluindo um juiz do Tribunal Supremo e um diretor de empresa. As informações obtidas ilegalmente na internet são número de conta, senhas e outros detalhes, diz o Times. O ministro da Informação do Reino Unido, Richard Thomas, disse que vai investigar o ocorrido, o que a Scotland Yard, segundo ele, já está fazendo. A reportagem do The Times chegou a uma centena de portais da internet que dão detalhes de clientes bancários, inclusive um hacker que ofereceu mais de 30 mil números de cartões de crédito por menos de 1,5 euro cada. No entanto, a Receita Federal britânica segue sem encontrar dois CDs com detalhes bancários de 25 milhões de pessoas que se extraviaram há duas semanas. De acordo com o The Times, os dados podem valer 140 milhões de euros se caírem em mãos de piratas virtuais.