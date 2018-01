Dados de usuários de sites pornográficos vazam na internet Garantidos no anonimato da internet, os amantes da pornografia online podiam acessar seus conteúdos com toda a privacidade. Podiam. Foram parar na internet dados de cerca de 17 milhões de clientes da empresa de pagamentos norte-americana iBill, que presta serviço de cobrança de assinaturas para vários sites de pornografia A lista inclui dados pessoais, telefone, endereço e e-mail dos usuários, foi roubada e pode ser encontrada para compra no mercado negro digital, estando à mercê de spammers e fraudadores digitais. A lista também incluem o login e senha destes usuários nos sites de conteúdo adulto. Indícios apontam para um vazamento interno de informações, que foram parar na internet. História tumultuada Em seu auge, a iBill chegou a processar US$ 400 milhões em transações anuais de assinaturas, 85% dos quais advinham do mercado de conteúdo adulto. Em 2002, a empresa foi comprada pela também norte-americana InterCept, por US$ 120 milhões. Depois que a operadora de cartões Visa aumentou o rigor quanto a serviços de assinatura na internet, por conta do elevado índice de fraudes, a empresa passou a enfrentar dificuldades. Em janeiro e 2005, a iBill foi novamente comprada, dessa vez pela Interactive Brand Development por US$ 23,5 milhões.