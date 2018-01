'Dança com poste' no metrô de Nova York vira hit na internet

Um grupo de quatro jovens se tornou uma das sensações da internet nos Estados Unidos, graças a um vídeo em que demonstram seus dotes como strippers em pleno metrô de Nova York e pelo qual receberam um prêmio de US$ 10 mil. Elas já são conhecidas como "As musas da linha N". Com seus movimentos eróticos na frente de estranhos, conseguiram, além de um suculento prêmio com dinheiro, a atenção dos usuários do YouTube. Veja o vídeo abaixo. As quatro são nova-iorquinas do bairro de Queens, de 20 a 25 anos. Um dia elas resolveram participar de um concurso de um site que premiaria a melhor execução de dança erótica com poste, segundo o jornal Daily News. "Dançar como uma 'stripper' em público pode ser difícil, mas estávamos sem recursos e sem trabalho. Achamos que a idéia do vídeo era estupenda para ganhar algum dinheiro", disse Isis Masoud, uma das meninas que gravaram a peça em pleno metrô de Nova York. O vídeo, de quatro minutos, mostra as caras de surpresa do resto dos viajantes do vagão. As dançarinas se movimentam por todo o lugar, agarrando-se às barras de segurança para dançar e, inclusive, esfregando-se em alguns passageiros. Usando meias arrastão e minissaia, as quatro entraram num vagão do metrô que ia de Queens a Manhattan, em março, e deixaram sem palavra a maioria dos viajantes, que chegaram a pagar gorjeta. Os vídeos na internet receberam, até o momento, mais de 300 mil visitas. "Ganharam nosso prêmio porque a idéia do sexo num lugar público sempre vende", reconheceu Darren Niermerow, um dos fundadores do site Darejunkies.com, que criou o concurso. As autoridades da rede metropolitana de transporte de Nova York, a MTA, no entanto, não gostaram de ver o metrô se transformar numa sala de striptease e falam de desordem pública. "Não queremos que nossas linhas de metrô se transformem em cenários para exibicionistas", disse ao jornal o porta-voz da entidade, Paul Fleuranges.