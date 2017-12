Dança sensual com alunos é investigada O Conselho Tutelar de Serra Azul, na região de Ribeirão Preto (SP), acionou o Ministério Público (MP) para investigar um vídeo com dança sensual gravado numa escola estadual. Nas filmagens, divulgadas por uma aluna nas redes sociais na internet, as meninas rebolam para os garotos, que retribuem com movimentos eróticos. As professoras observam tudo e algumas até entram na brincadeira.