Daniela Mercury e Seu Jorge emocionam foliões na BA Um dos momentos mais emocionantes da noite de ontem no carnaval de Salvador foi a primeira passagem de Daniela Mercury, a bordo do seu trio elétrico Triatro, por seu camarote, um dos mais badalados da capital baiana, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Com a companhia do cantor e compositor carioca Seu Jorge, Daniela cantou sua aposta para este carnaval, Preta (Sorriso Negro), além de Carolina, sucesso de Seu Jorge, e Você Não Entende Nada (Cotidiano), sucesso do primeiro disco de Daniela, A Cor da Cidade, que completa 15 anos. A apresentação foi acompanhada pela top model inglesa Naomi Campbell, que chegou pouco antes ao camarote. Naomi foi saudada por Daniela. "É um prazer ter você em minha casa", disse à modelo, que retribuiu mandando um beijo à cantora. Naomi havia participado, antes de ir ao camarote de Daniela, do desfile do Ilê Aiyê, tradicional bloco afro de Salvador. Chegou ao camarote com a fantasia do bloco. Pouco antes de Daniela, o ministro da Cultura, Gilberto Gil, à frente do bloco Expresso 2222, já animava a Avenida Oceânica, com a companhia da vocalista do Babado Novo, Cláudia Leitte. Pouco depois, ao passar na frente de seu camarote, também chamado Expresso 2222, Gil e Cláudia deixaram o bloco, passando o comando para a cantora Sandra de Sá e o vocalista da banda Cidade Negra, Tony Garrido. A presença de Cláudia no camarote causou alvoroço. "É um sonho para mim tocar com Gil", derreteu-se a musa da axé. Na próxima quarta, Cláudia lança carreira solo.