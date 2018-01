Daniela Mercury se casa em festa fechada em Salvador A cantora baiana Daniela Mercury e a jornalista Malu Verçosa escolheram este sábado, 12, feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, para se casar, em Salvador. O casamento ocorreu numa cerimônia fechada, realizada na casa onde as noivas já moravam, no Condomínio Costa Verde, bairro de Patamares, na orla da capital baiana, com a presença de um grupo seleto de 250 convidados. Daniela e Malu assumiram o romance em março e anunciaram o desejo de selar a união.