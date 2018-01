DANOS LETAIS DISCOS | MÍDIA EXPLOSIVA O QUE ACONTECE | Pequenas rachaduras no anel central do disco ou no perímetro externo, ocasionadas por quedas ou armazenagem incorreta, podem aumentar com o tempo, devido à vibração que acontece com a mídia em alta velocidade. Quando a integridade física do disco é comprometida, ele estilhaça e projeta seus cacos dentro do drive, podendo até causar ferimentos. DRIVE | MARCAS DE DEDOS O QUE ACONTECE | A cabeça de leitura fica confusa quando passa por uma impressão digital engordurada e tenta fazer o foco para ler a superfície do disco. Inicialmente, a potência do laser é aumentada no limite. Em seguida, o motor da cabeça começa a funcionar cada vez mais rápido, tentando compensar o desfoque. Finalmente, a bobina de foco, que mexe o diodo laser, queima. DRIVE | DISCO EMPENADO O QUE ACONTECE | Discos que sofrem a ação do calor extremo, como o que fica dentro do carro sob um dia de sol ou que ficam armazenados em caixas de baixa qualidade, podem empenar – isto é, perdem a característica plana. Isso acarreta em intensa vibração sobre o motor que roda o disco, descalibrando-o e até forçando o disco contra o diodo laser, riscando-o e destruindo o drive.