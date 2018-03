Dantas volta a ser preso pela PF acusado de corrupção Cerca de 10 horas após deixar a carceragem da Polícia Federal em São Paulo, o banqueiro Daniel Dantas voltou a ser preso na tarde desta quinta-feira, acusado de corrupção. De acordo com a assessoria de imprensa da PF, o juiz da 6a Vara Federal Criminal de São Paulo, Fausto de Sanctis, decidiu pela prisão preventiva do banqueiro por considerar que há indícios contundentes que Dantas tentou subornar um delegado da Polícia Federal, responsável pela operação que resultou em sua primeira prisão e de mais 16 pessoas na terça-feira. Dantas havia sido libertado na manhã desta quinta-feira junto a outros oito suspeitos, graças a habeas corpus concedido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Os demais acusados que foram soltos junto com Dantas não voltaram a ser detidos, segundo a PF. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal acusam Dantas de oferecer, por meio de dois intermediários, 1 milhão de dólares a um delegado da PF para fazer com que os nomes dele, da irmã Verônica e do sócio Carlos Rodemburg fossem excluídos das investigações. Dantas também queria que a PF abrisse inquérito contra um antigo adversário. Em entrevista coletiva antes da divulgação da segunda prisão de Dantas, o advogado Nelio Machado, que representa o banqueiro, rebateu as acusações de suborno. "Não tenho notícia de nenhum procedimento do senhor Dantas que não fosse por meio de seus advogados", disse. "Repilo qualquer acusação relacionada a suposto suborno", completou. Indagado sobre a existência de imagens que comprovariam a tentativa de corromper o delegado, Machado disse: "Eu não sei explicar porque não sei o contexto dessas imagens". (Por Eduardo Simões, com reportagem adicional de Renato Andrade)