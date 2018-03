Dar ração à noite ajuda a reduzir stress calórico

Além de prover instalações adequadas às aves, o produtor pode adotar um manejo diferenciado no fornecimento de ração e água para garantir conforto ao plantel no verão. "Em altas temperaturas os frangos ficam imóveis, abrem as asas, ficam de bico aberto e têm a respiração acelerada (ofegação). Nessas condições, se as aves estão com o trato digestivo (papo, moela e intestinos) cheio de alimento, pode haver mortalidade", diz o pesquisador Paulo Rosa, da Embrapa. "Na digestão dos alimentos ocorre o que chamamos de incremento calórico, o que aumenta ainda mais a sensibilidade ao calor." Por esse motivo, em temperaturas elevadas, as aves comem menos ração, para diminuir esse calor metabólico da digestão dos alimentos. "Recomendamos, portanto, em dias muito quentes ou com previsão de variações bruscas de temperatura, suspender a oferta de ração das 8 horas às 17 horas, deixando que as aves consumam apenas água à vontade." Para compensar essa restrição de ração sugere-se um programa de iluminação intermitente, diz o pesquisador. O programa consiste em fornecer ração à noite, quando a temperatura está mais amena. Com um relógio temporizador, o avicultor programa o acendimento das luzes no aviário por um período de uma hora e meia, para as aves se alimentares e beberem água. Após esse período, as luzes são apagadas por duas horas. Após essas duas horas de escuro, as luzes são novamente acesas. "Cada produtor escolhe o melhor horário para começar o programa de iluminação intermitente, mas, normalmente, são três períodos de luz para as aves se alimentarem durante a madrugada." A água é grande aliada para diminuir o stress calórico do plantel, já que ajuda a resfriar os órgãos internos das aves. Segundo Rosa, a temperatura da água deve ser de 12 a 15 graus para garantir conforto térmico. "Deve também ser fresca e potável e, se for necessário, pode-se colocar gelo dentro caixa d'água."