DARPA agora terá corrida urbana de veículos robô O DARPA, o departamento de defesa do governo norte-americano, vai realizar uma corrida com veículos robô em um ambiente urbano. O local e o percurso da prova não foram divulgados, até para evitar que os participantes programem antecipadamente os veículos. É o terceiro desafio do tipo. No ano passado, o DARPA patrocinou a segunda edição de uma corrida no deserto de Nevada(a primeira terminou sem finalistas). O vencedor, na ocasião foi um projeto da Universidade de Stanford: um Volkswagen Touareg controlado por computador, que venceu o prêmio de US$ 1 milhão. Agora, a idéia é que os veículos auto-controlados (o concurso determina que os carros terão de resolver desafios de percurso sem intervenção humana) precisarão obedecer às regras de trânsito, saber dar passagens a pedestres e veículos, além de evitar obstáculos. A corrida, programada para novembro, terá um percurso de 60 quilômetros. O time que completar a tarefa sem falhas, no menor tempo possível, ganhará um prêmio de US$ 2 milhões. Desta vez, o segundo e terceiro colocados também receberão prêmios, de US$ 500 mil e US$ US$ 250 mil, respectivamente. A idéia da DARPA é de desenvolver veículos militares com sistemas de auto-navegação inteligentes o suficientes para agir no resgate de tropas em áreas de conflito sem arriscar a vida de soldados.