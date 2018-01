Dasa ganha ação movida por Ministério Público do Trabalho em 1ª instância

A ação, que também cita sua controlada Laboratórios Médicos Dr. Sérgio Franco, questiona a legalidade da contratação de empresas médicas especializadas na área de exames de apoio diagnóstico por imagem, requerendo a contratação dos médicos em regime celetista e indenização de 20 milhões de reais por dano moral coletivo.

"A companhia reforça sua convicção que, pelas suas características específicas, a forma de contratação que vem adotando é regular e em estrita observância às disposições legais aplicáveis", disse a Dasa, acrescentando que continuará seguindo esta linha de defesa.

A decisão do juiz da 62ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro ainda poderá ser objeto de recurso por parte do Ministério Público do Trabalho.

(Por Marcela Ayres)