Datafolha mostra empate técnico entre Dilma e Aécio com vantagem numérica do tucano O embalo do candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, registrado no final da semana se manteve no início da campanha do segundo turno e pela primeira vez ele aparece com vantagem numérica sobre a presidente Dilma Rousseff (PT), ainda que os dois estejam em empate técnico, mostrou pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira.