Datafolha mostra vantagem numérica de Aécio, mas em empate técnico com Marina

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado mostrou inversão da vantagem numérica na disputa do segundo lugar no primeiro turno da eleição presidencial. Quem está à frente agora é Aécio Neves (PSDB), mas a situação ainda é de empate técnico com Marina Silva (PSB).

A presidente Dilma Rousseff segue na liderança folgada da disputa. Dilma tem 44 por cento dos votos válidos (que excluem brancos, nulos e indecisos), seguida por Aécio com 26 por cento e Marina com 24 por cento. Como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, o tucano e a candidata do PSB estão em empate técnico.

O Datafolha ouviu 18.116 pessoas, em 468 municípios, entre sexta-feira e sábado.

(Por Alexandre Caverni)