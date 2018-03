David Uip é o novo secretário de Saúde do Estado de SP O médico infectologista e professor David Uip é o novo secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Uip, que é diretor do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e titular de infectologia da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), substitui o ex-secretário Giovanni Guido Cerri, que deixou nesta quinta-feira a função, a pedido. O novo secretário já foi também diretor do Instituto do Coração (Incor).