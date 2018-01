De blogueiros a namorados

No começo de 2006 eles eram apenas dois blogueiros. A historiadora Juliana Ramanzini, de 30 anos, tinha acabado de lançar o blog Dude! We Are Lost! (http://dudewearelost.blogspot.com). O empresário Davi Garcia, de 28 anos, também adorava o seriado e tinha um blog que falava de cinema e séries da TV. Eles se conheceram em uma comunidade do Orkut sobre a série. "Achava os comentários dele muito interessantes e o convidei para escrever no meu blog", diz Juliana. Davi aceitou. Os dois passavam o dia inteiro conversando pela internet, seja pelo mensageiro instantâneo MSN ou pelo programa de telefonia VoIP Skype. No começo, o bate-papo era sobre Lost, lógico. Depois, como brinca Juliana, "a coisa descambou para outros assuntos". "Gostávamos dos mesmo filmes e livros. Daí já viu...", ri. Só se conheceram na vida real em julho do mesmo ano durante encontro promovido pelos fãs do blog no Rio, onde mora Davi. Juliana até então residia em Porto Alegre. Desde então eles se tornaram namorados, mas, sabe como é, namorar a distância... "Não dava para ficar apenas no MSN. A gente sabia que, para o namoro ser sério, a coisa teria de mudar", diz Juliana. O casal decidiu que aquele que tivesse a condição financeira mais estável se mudaria de cidade. Sobrou para Juliana que, desde dezembro, vive no Rio. E os dois já pensam em se casar em 2009. "Teremos de chamar todos os leitores do blog, padrinho é o que não vai faltar", brinca Juliana. "Quem diria que a paixão por Lost acabaria em casamento?"