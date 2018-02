De helicóptero, polícia invade cobertura em operação no Rio

Entre os procurados estão os chefes do jogo do bicho no Estado, como o presidente de honra da escola de samba Beija Flor de Nilópolis, Aniz Abraão David, o patrono da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, Luiz Pacheco Drumond, e o contraventor Hélio Oliveira, o Helinho, ligado à escola de samba Grande Rio.

Policias usaram um helicóptero e a técnica de rapel (descida através de cordas) para entrar na cobertura de 4 andares, com altíssimo luxo e de frente para a praia de Copacabana, do patrono da Beija Flor.

Segundo o Ministério Público do Rio, que dá apoio à polícia, a operação denominada Dedo de Deus começou nas primeiras horas da manhã e cumprirá mandados de prisão também em Bahia e Pernambuco.

Dos 26 presos, 25 foram detidos no Rio de Janeiro e um em Pernambuco, entre eles policiais civis e militares com envolvimento na máfia do jogo do bicho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Justiça expediu 60 mandados de prisão e 125 de busca e apreensão contra integrantes da máfia do jogo do bicho.

As investigações que resultaram na operação começaram há um ano. A policia descobriu que o jogo do bicho estava instalando máquinas eletrônicas para aceitar apostas que eram feitas até pouco tempo apenas através de talões manuais utilizados pelos "apontadores" em vários pontos do Rio.

Aniz Abraão e Luizinho Drumond cumpriram mandados de prisão na década de 1990 após uma grande investida contra o jogo do bicho que levou para a cadeia chefes da contravenção. Aniz foi preso novamente em 2007 pela Polícia Federal, mas deixou a prisão pouco depois.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)