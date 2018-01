De longe, CDI foi melhor investimento desde o Plano Real, diz Economatica

Desde a implementação do plano, que completará duas décadas na próxima segunda-feira, o rendimento do CDI (certificado de depósito interbancário, referência para investimento em títulos públicos) foi de 631,7 por cento, ajustado pelo índice de inflação IPCA.

Bem atrás, o Ibovespa, principal índice doméstico de ações, apurou alta de 221 por cento; seguido pela caderneta de poupança, com 103,2 por cento; ouro, com 69 por cento. O dólar, medido pela cotação do Ptax para venda, caiu 52 por cento.

Considerado apenas o mercado doméstico e a inflação, segundo a Economatica, as ações com maior valorização no período foram Ambev ON, com alta de 4.873 por cento, seguida por Souza Cruz (+4.263 por cento), Guararapes (+3.237 por cento) Itaú PN - hoje Itaú Unibanco - (+2.672 por cento) e Gerdau Metalúrgica PN (+1.934 por cento).

Na outra ponta, os piores desempenhos têm nomes como Light, com queda de 82,3 por cento; Eletrobras ON (-62,5 por cento); e Oi PN (-55,8 por cento), numa lista liderada por Inepar e Coteminas.

(Por Aluísio Alves)