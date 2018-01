De olho na Apple, Nokia apresenta computador de mão

A Nokia, maior fabricante mundial de celulares, está introduzindo uma versão atualizada de um aparelho multimídia sem telefone, na mira do iPod Touch da Apple. O Nokia N810 Internet Tablet é dirigido a usuários assíduos de sites como Google, Skype, Facebook e Flickr. O aparelho se conecta à internet através de redes Wi-Fi ou Bluetooth, em vez de utilizar redes de celular como os telefones móveis fazem. O N810, com preço de cerca de US$ 479 nos Estados Unidos, tem mapas e sistema de navegação via satélite embutidos, câmera de alta resolução, comunicador instantâneo e cartão de memória de 10 gigabytes que pode armazenar até 7,5 mil músicas. "O que criamos é um dispositivo limpo para internet", disse Anssi Vanjoki, gerente-geral de negócios multimídia da Nokia. O N810 é semelhante ao aparelho iPod Touch recentemente lançado pela Apple, que também não funciona como telefone e custa US$ 299. Entre as principais diferenças entre os dois produtos, os usuários do N810 podem escolher visor com toque ou teclado retrátil que se esconde atrás da tela de 4 polegadas - maior que o visor dos aparelhos da Apple. O N810 deve chegar ao varejo norte-americano em meados de novembro. O aparelho vem equipado com sistema operacional Linux e navegador de internet Mozilla.