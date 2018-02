De olho na imagem, Câmara implementa mudança no rito de MPs

"É importante que a Casa possa votar, porque muitos projetos de interesse da população aguardam espaço no plenário. Isso contribui para a melhoria da imagem da Casa", disse a jornalistas o líder do governo na Câmara, Henrique Fontana (PT-RS).

De acordo com a avaliação de Temer, que já foi respaldada por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF), as MPs só devem travar a tramitação de matérias conversíveis em leis ordinárias.

Assim, o plenário da Câmara está livre para votar --mesmo que haja MPs com prazo de votação vencido na fila-- propostas de emendas constitucionais (PEC), leis complementares, decretos legislativos e resoluções sobre o regimento interno. Tudo que não diga respeito a leis ordinárias.

Com a decisão de Temer de implementar a sua interpretação, a Câmara passou a votar nesta terça-feira acordos internacionais e um projeto de lei complementar que estende ao responsável pela guarda do filho os direitos assegurados à mãe falecida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estavam em pauta para esta noite também um projeto que dá maior transparência à divulgação dos gastos públicos, outro que define regras para a atuação da Defensoria Pública da União e um que regulamenta a tramitação de acordos internacionais na Câmara.

Enquanto isso, três MPs com prazo vencido, originárias do Executivo, aguardam votação.

(Reportagem de Fernando Exman)