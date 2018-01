De olho na novidade e no bom humor

"Você viu que lançaram esta manhã um OLPC com tela touchscreen (sensível ao toque) dupla? Nós não sabíamos!" Com o olho vidrado na tela de seu laptop, são essas as primeiras palavras que Brian Lam dirige a este repórter. "Parece muito legal, e tem alguém do Gizmodo escrevendo um post sobre isso agora. Mas OK, vamos lá". Já deu para perceber qual é o ritmo de trabalho de Brian. Editor de um dos blogs de tecnologia mais acessados do mundo, o www.gizmodo.com, a impressão de quem o conhece pela primeira vez é que um fluxo tecnológico constante passa por sua mente – é como se ele não se desconectasse nunca. Nome mais forte do blog, ele encarna uma de suas características mais marcantes: a irreverência. O Gizmodo clama ser um blog "não somente sobre gadgets (ou novidades tecnológicas), mas para pessoas que gostam de gadgets". Conta com uma equipe de 17 blogueiros que escrevem para a página norte-americana do Gizmodo e outros colaboradores espalhados por todo o mundo, que alimentam as versões locais do site ( já existentes no Reino Unido, França, Holanda, Itália, Alemanha, Espanha, Japão e Austrália e, em breve, no Brasil). "Temos blogueiros escrevendo praticamente 24 horas, se consideradas as diferenças de fuso horário", diz Lam. Dá para ler todos os posts antes de serem publicados? "Não, mas conto com quatro editores que pensam de forma bem parecida comigo. Às vezes discutimos, chegamos a brigar, mas isso é sempre feito de forma positiva". Para inovar na hora de escrever seus posts e agradar ao público fiel do site – que tem média de 8 milhões de visitantes únicos por mês – o Gizmodo explora a linguagem informal, chega a usar palavrões e investe em idéias às vezes bem polêmicas (leia texto sobre o caso CES). Blogueiros interessados em novidades são considerados amigos próximos para ele. "É interessante acompanhar o que um blogueiro que gosta muito da Apple tem a dizer, por exemplo. Muitas vezes, eles vigiam as tendências de forma muito mais próxima do que nós", diz. ÍDOLOS E TORTAS Na web, é recorrente a fofoca de que o Gizmodo seria o blog favorito de Steve Jobs, presidente da Apple. "Pois é, eu já ouvi isso da boca dele e achamos legal! Também nos consideramos vanguardistas e admiramos a empresa dele", confirma Lam. Quando perguntado sobre quem no mundo da tecnologia mereceria uma torta na cara, ele ri e responde: "Nossa, agora você me pegou! Acho que o Negroponte (Nicholas Negroponte, criador do projeto de laptops educacionais OLPC –One Laptop per Child). A intenção era criar um laptop barato para crianças do Terceiro Mundo, mas parece que ele só quer satisfazer ao seu próprio ego, criando engenhocas caras e pouco práticas, como aquele laptop de tela dupla sensível ao toque que mostrei para você agora há pouco!". Ele se referia à engenhoca tema do post que entrava no ar no mesmo momento em que começávamos nossa conversa. Cuidado, Negroponte! TECH BOY Tecnologia sempre fez parte da vida de Brian. Filho de um funcionário da empresa Hewlett-Packard (HP), ele cresceu em New Jersey, nos Estados Unidos, mas costumava passar as férias de verão do outro lado do mundo, em Hong Kong. "É como se fosse a minha Disneylândia. Guardava meu dinheiro o ano todo para poder gastar lá, onde encontrava todo e qualquer tipo de novidade tecnológica por preços bem mais baratos do que nos EUA." Com o tempo, foi ficando cada vez mais fissurado: "Minha adolescência também não foi diferente. Depois que me formei, trabalhei na revista Wired (especializada em tecnologia) por dois anos, mas o ritmo não era para mim. Foi quando percebi que trabalhando com blogs estaria muito mais satisfeito; é mais dinâmico e divertido". Uma trilha sonora para a sua vida: "Aquela musiquinha de quando o Mário (famoso personagem do game da Nintendo consagrado nos anos 90) pega a estrela e começa a correr brilhando – ela faz com que eu me sinta forte e poderoso", diz Lam, em meio a gargalhadas.