De olho no iPhone, Google anuncia mudanças

Como todas as empresas presentes no MacWorld estão de olho na Apple, o Google não é uma exceção e aproveitou a deixa dada pelo evento de Steve Jobs, em São Francisco, para anunciar algumas mudanças, segundo divulgou o jornal El País. As aplicações atualizadas pelo Google estão diretamente ligadas a tela do iPhone, sensível ao toque. O objetivo é adaptar essas mudanças para conseguir mais velocidade e agilidade na hora de trabalhar com o aparelho. Para obter o esperado, o Google renovou total: calendário, buscador, serviço de Gmail, Google Reader, iGoogle e Picasa. Entre as inúmeras vantagens da repaginada do Google, os usuários poderão perceber que já não é mais necessário clicar no botão "atualizar" para visualizar novos e-mails e existe funcionalidade de "autocompletar" a direção do correio, uma vez que ele foi programado para memorizar as direções. Outro exemplo das melhorias é o calendário, que agora possibilita visualizar de uma vez só as planilhas de todo o mês.