De olho no Natal, Xbox 360 japonês fica mais barato

A Microsoft diminui o preço de venda do console Xbox 360 no Japão em 13%, como estratégia para enfrentar os rivais Nintendo Wii e PlayStation 3, da Sony, na temporada de Festas. Veja também: Com 'Halo 3' e Wii, venda de games cresce 75% nos EUA Próxima geração de games será mais 'inteligente' O corte seguiu os padrões já adotados nos Estados Unidos e Europa neste ano. O modelo padrão do Xbox 360 será vendido por 34, 8 mil ienes (US$ 304). No início de outubro, a Sony também anunciou corte no preço do PlayStation 3 nos Estados Unidos, além do lançamento de uma versão mais simples - e mais barata. Tanto o Xbox 360 quanto o PS3 perdem para o Wii em vendas. A Nintendo lidera o mercado não apenas japonês, mas em todo o mundo. No primeiro semestre de 2007, a Microsoft vendeu 122.565 unidades do Xbox 360 no Japão, contra 503.554 PlayStation 3 e 1,78 milhão de consoles Wii.