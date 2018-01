DE OLHO NOS INTERNAUTAS-MIRINS O novo Windows Live é uma mão na roda para pais preocupados com o que seus filhos fazem na web, por meio da ferramenta Configurações para Segurança da Família. Ativadas, elas bloqueiam sites e contatos indesejados do Messenger, elaboram relatórios sobre as atividades das crianças online e as enviam para o responsável pela internet. Além desses relatórios online, outra grande vantagem em relação ao controle parental já oferecido pelo Windows Vista está a possibilidade de modificar à distância, longe do computador no qual o filtro está instalado, as configurações de proteção. Depois de baixar o software, o controle parental pedirá seu login e sua senha do Messenger. É possível configurar mais de uma conta com permissões diferentes.