De volta para o passado

Por um dia os paulistas voltaram ao passado. Mas, não foi um retorno exatamente agradável. Culpa de uma pane cuja origem seguia desconhecida até o início da noite de ontem e que afetou vários serviços públicos essenciais, como Bombeiros, Polícia Civil, Detran e o Poupatempo. Empresas privadas, bancos e usuários residências também ficaram sem conexão. A Telefônica tem 2,2 milhões de assinantes do seu serviço Speedy – um quarto das conexões de banda larga do País. Leia mais em Metrópole e aqui Para piorar também ontem, celulares da Claro ficaram fora do ar por mais de uma hora. A boa notícia é que já havia na noite de ontem a informação de que o serviço de banda larga da Telefônica tinha sido restabelecido. Sem dúvida, ela deve ter deixado mais aliviado os mais de 41,5 milhões de internautas brasileiros. De qualquer forma, não há motivo para pânico. Ao contrário do que aconteceu no começo do ano na Ásia a internet não caiu, o que saiu do ar foi o Speedy da Telefônica. Assim sendo, mais do que a nossa dependência da internet hoje em dia, o problema escancarou a falta de alternativas no caso de um problema como esse. Com o chamado "apagão online" milhões de pessoas tiveram as suas vidas diretamente afetadas. E por falar em panes Em fevereiro desse ano, mais precisamente no dia 26, foi a vez do comunicador instantâneo da Microsoft, o Windows Live Messenger, parar. Uma outra pane muito conhecida foi a que ocorreu nos últimos anos com as empresas de telefonia durante o réveillon. Eram tantas pessoas querendo se comunicar, falar no telefone celular que ou você conseguia falar de graça ou você definitivamente não falava. Além é claro do bug do milênio. Esse boato previa que haveria problemas com todos os sistemas informatizados na passagem de 1999 para 2000. Nesta época, empresas gastaram fortunas para se preparar para a tragédia anunciada, que felizmente não aconteceu.