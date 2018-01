Debate discute computação colaborativa e formação de Grids A Editora UNESP e a Livraria Cultura promovem, na próxima terça-feira (18), encontro entre cientistas e pesquisadores para debater, de modo acessível,o tema ´Da Internet ao Grid: a globalização do processamento´. A idéia do evento é debater assuntos complexos de ciência e tecnologia visando esclarecer estudantes e o público leigo. Os debatedores serão os físicos Sérgio F. Novaes e Eduardo de M. Gregores, do Instituto de Física Teórica da UNESP. Grid é o nome dado a uma arquitetura em que vários computadores atuam em conjunto em uma mesma tarefa. Esse tipo de atividade colaborativa pode ser feita em redes, aproveitando a capacidade ociosa de microcomputadores e até mesmo envolver milhares de máquinas pela internet. Com essas características, esse arranjo de processamento daria capacidade praticamente ilimitada para a execução de tarefas, permitindo a colaboração de pessoas e recursos computacionais de diferentes locais. Associada à internet, a arquitetura de Grids promete revolucionar o processamento computacional de informações em nível global. Serviço Tema: Da Internet ao Grid: a globalização do processamento Palestrantes: Sérgio F. Novaes e Eduardo de M. Gregores Data: 18 de abril (terça-feira), às 19h30 Local: Livraria Cultura Conjunto Nacional Av. Paulista, 2073 (Loja 151) - São Paulo/SP