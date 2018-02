Debate sobre candidaturas estaduais abre crise no PT

Considerado parceiro preferencial, o apoio do PMDB é estratégico para a campanha da ministra Dilma Rousseff (Casa Civil), mas questões regionais podem dificultar um entendimento entre as duas legendas.

O desafio é grande: há divergências nos maiores colégios eleitorais do país, a exemplo de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

"Temos que ter claro que devemos construir palanques fortes (para Dilma) em 2010. Para isso, é necessário muita coesão partidária, muito diálogo com as forças aliadas e que os nossos dirigentes tenham o juízo necessário para não priorizar a luta interna ao invés do que seria melhor para o nosso projeto", disse à Reuters o secretário-geral do PT, deputado José Eduardo Cardozo (SP).

A crise no PT tornou-se pública após o presidente da legenda, deputado Ricardo Berzoini (SP), ter desautorizado o ministro da Justiça, Tarso Genro, a tratar de sua candidatura no Rio Grande do Sul de forma antecipada, enquanto a cúpula petista tenta negociar palanque para Dilma no Estado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Berzoini defende que os processos de definição das chapas que disputarão os governos estaduais têm de seguir as orientações nacionais. Tarso Genro, um dos pré-candidatos ao Palácio do Piratini, não gostou das declarações do colega, o que levou a briga à imprensa.

"O Rio Grande do Sul não é o único exemplo", alertou o senador Paulo Paim (PT-RS).

Em São Paulo, o PMDB de Orestes Quércia já anunciou apoio ao governador José Serra, pré-candidato do PSDB à sucessão presidencial.

Em Minas, o PT está dividido e o PMDB tende a lançar candidato próprio ao governo do Estado.

Na Bahia, maior eleitorado do Nordeste, PT e PMDB podem ficar em lados opostos e o PMDB unir-se a Serra. No Rio, a direção nacional do PT tenta evitar uma candidatura própria em favor da reeleição do governador Sérgio Cabral (PMDB).

"A tática de querer estabelecer uma política de alianças ampla é legítima, mas é preciso respeitar as realidades de cada Estado", acrescentou Paim. "A única forma de resolver isso é a Dilma ter dois palanques (onde não houver composição)."