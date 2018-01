Debate sobre meio ambiente agita a blogosfera

A comunidade blogueira de todo o mundo comemora nesta segunda-feira, 15, o primeiro Blog Action Day, evento que pretende ter edição anual. A idéia é que os diários falem sobre o mesmo tipo de assunto, algo como um "flashmob" blogueiro. O tema da estréia é meio ambiente. "Queremos mostrar o potencial e o poder da comunidade blogueira, que é uma coletividade distinta, mas com tamanho, amplitude e diversidade espantosos. Ao reunir todos por um dia, será possível ver quanto poderemos alcançar e ser ouvidos", afirmou o blogueiro australiano Collis Ta'eed, do reelanceSwitch.com, um dos idealizadores do Action Day. Há um site brasileiro divulgando o evento, que já conta, até o início da tarde desta segunda, com 15.861 blogs cadastrados, com público estimado de 12,7 milhões de leitores em canais de RSS. Os blogueiros que quiserem participar podem se cadastrar no endereço blogactionday.org/commit, em inglês. Repercussão A ação é mais um sinal da crescente preocupação com a questão ambiental, que se refletiu na realização de uma cúpula da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre as mudanças no clima no mês passado e no anúncio do Prêmio Nobel da Paz para o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore e para o IPCC, o grupo da ONU que trata sobre o clima. "Há grandes diferenças nos níveis nacionais de conscientização ambiental - embora minha impressão seja de que esse nível está aumentando em todo lugar neste momento", escreveu o comissário de Meio Ambiente da União Européia, Stavros Dimas, em seu blog. O Programa de Meio Ambiente da ONU (Unep) disse que, "unindo a comunidade blogueira do mundo, conseguimos alcançar uma audiência combinada de milhões de pessoas para conscientizar sobre o meio ambiente, para fazer as pessoas pensarem e desencadear um debate global". Com Reuters