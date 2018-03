Debates marcam 70 anos da BBC Brasil

Para comemorar seus 70 anos de existência, a BBC Brasil realizará em março, em São Paulo, uma série de debates para discutir temas como o papel do Brasil na América do Sul, a objetividade na imprensa e o futuro do jornalismo. O evento, chamado BBC Debate, será realizado no Centro Brasileiro Britânico, onde também fica a redação da BBC Brasil em São Paulo, nos dias 12 e 13 de março, quarta e quinta-feira. O evento é ideal para aqueles interessados em discutir o futuro do jornalismo, como profissionais de mídia e estudantes de jornalismo. As incrições são gratuitas e as vagas limitas. Confira a programação: BBC Debate Quarta-feira, 12 de março: 9h30 - Apresentação do vídeo BBC Brasil 70 Anos, com o diretor da BBC Brasil, Rogério Simões, e a diretora de Américas e Europa do Serviço Mundial da BBC, Nikki Clarke. 10h - 12h30 - Debate 1: "O Gigante Vizinho: O Brasil e a América do Sul" Inclui a apresentação de uma série de reportagens especiais em texto, vídeo e áudio, que discutirá a relação entre o Brasil e o resto do continente, em meio às transformações por que a região tem passado nos últimos anos. Convidados: - Rogério Simões, BBC Brasil- Jonathan Wheatley, Financial Times- Carlos Chirinos, correspondente, BBC Mundo- Fernan Saguier, La Nación- Professor Ricardo Seitenfus, especialista em Mercosul 14h - 16h30 - Debate 2: "Jornalismo no Século 21: Objetividade x Subjetividade" Convidados: - Gary Duffy, correspondente, BBC- Mariza Tavares, Rede CBN de Rádio Quinta-feira, 13 de março: 10h - 12h30 - Debate 3: "Liberdade de expressão: Os Limites do Jornalismo no Século 21" Convidados: - Sara Beck, BBC- Helena Chagas, TV Brasil- Lucia Newman, correspondente, Al-Jazeera- Mario Magalhães, Folha de S. Paulo 14h - 16h30 - Debate 4: "O Novo Jornalismo: Convergência e Interatividade" Convidados: - Pete Clifton, BBC- Andrea Fornes, MSN Brasil- Antonio Prada, Terra- Marcia Menezes, G1 Para se inscrever, os interessados devem enviar um e-mail para: As inscrições serão feitas separadamente para cada um dos quatro debates, com uma mensagem de e-mail para cada um. Os interessados podem se inscrever para quantos debates quiserem. Inclua no seu e-mail de inscrição: - Nome completo- E-mail- Telefone para contato- Coloque no assunto da mensagem o nome do debate para o qual está se escrevendo Os inscritos serão contatados pela BBC alguns dias antes do evento para confirmar sua participação. Se esta não for confirmada, seu lugar será oferecido para aqueles em lista de espera. Local do evento:CBB - Centro Brasileiro Britânico R. Ferreira de Araújo, 741- Pinheiros São Paulo - SP BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.