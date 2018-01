Decisão da Toshiba deve resolver futuro do DVD de alta-definição A Toshiba planeja abandonar seu formato HD DVD para DVDs de alta definição, admitindo a derrota para o padrão Blu-ray, da Sony, disse neste sábado uma fonte da empresa. A medida provavelmente colocará fim à batalha que se arrasta há vários anos entre consórcios liderados pela Toshiba e Sony, com o objetivo de estabelecer o padrão para o DVD da próxima geração e o equipamento de vídeo compatível com ele. A guerra do formato, freqüentemente comparada à batalha Betamax-VHS dos anos 1980, confundiu os consumidores inseguros sobre qual DVD ou DVD player comprar, reduzindo o ritmo do desenvolvimento de uma indústria de DVD de alta definição que, segundo se prevê, será multibilionária. A posição da Toshiba sofreu vários reveses nas últimas semanas, incluindo o anúncio, na sexta-feira, da gigante de supermercados Wal-Mart de que iria abandonar o formato HD DVD e somente colocar nas prateleiras filmes em Blu-ray. Uma fonte na Toshiba confirmou notícia divulgada pela TV pública japonesa NHK de que a companhia está se preparando para desistir do formato. Ele acrescentou que um anúncio oficial pode ocorrer já na próxima semana. A balança se inclinou decisivamente para o lado da Sony em janeiro, depois que os estúdios Warner Bros anunciaram que iriam lançar somente DVDs em alta definição no formato Blu-ray. Com essa decisão, estúdios responsáveis por cerca de três quartos dos DVDs passaram a operar em Blu-ray, embora alguns trabalhem com os dois formatos. A posição da Microsoft de operar exclusivamente com o padrão HD DVD da Toshiba também foi colocada em dúvida quando a gigante do software informou em janeiro que iria estudar a possibilidade de utilizar a tecnologia Blu-ray para seu videogame Xbox 360. A Sony investiu muito para promover o Blu-ray em conjunto com aparelhos de TV da marca e o console de jogos PlayStation 3, que pode exibir filmes no formato Blu-ray.