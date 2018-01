Decisão isenta Google de ceder dados ao Ministério Público A Google Brasil divulgou nesta segunda-feira, 27, em um comunicado, uma decisão proferida pelo Desembargador Federal Fábio Prieto de Souza, da quarta turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF 3ª, suspendendo a decisão que determinava a obrigatoriedade do Google Brasil em prestar informações requeridas pelo Ministério Público Federal. O comunicado se refere às solicitações de informações envolvendo comunidades relacionadas a crimes no site de relacionamentos Orkut, que é mantido pela Google. Segundo o informe da empresa, a decisão foi tomada "com base na preservação do juízo natural, já que não existe hierarquia entre o juízo cível e criminal para que o primeiro possa interferir em ordens emitidas pelo segundo". O desembargador determinou que ?não cabe à Justiça Cível estabelecer prazos para o cumprimento das ordens judiciais expedidas pela Justiça Criminal e, menos ainda, determinar se o cumprimento de tais ordens é ou não satisfatório?. Além disso, o desembargador teria rebatido a alegação do juiz da 17ª vara da Justiça Federal de São Paulo de que as atitudes da empresa Google Brasil se constituíam em um esforço deliberado de não colaborar com as autoridades judiciais brasileiras. Por esse motivo, manifestou apoio a uma decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, que reconheceu serem aceitáveis e razoáveis os argumentos da empresa, pois não se trata de caso de falta de colaboração. O Ministério Público Federal de São Paulo, que já ajuizou diversas ações contra a empresa e pedidos de informações de usuários, não se pronunciou até o momento sobre a decisão.