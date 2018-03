Decisão sobre baixar tarifa é política, diz Haddad O prefeito Fernando Haddad (PT) afirmou nesta terça-feira, 18, que a decisão sobre a revisão do reajuste do preço da passagem é política. A declaração foi feita enquanto o petista comentava a revisão do aumento e a adoção de uma política de tarifa zero, bandeira defendida pelo Movimento Passe Livre (MPL).