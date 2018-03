Decretada prisão de acusado de estuprar pacientes no RJ A Justiça do Rio decretou na tarde desta quarta-feira, 5, a prisão preventiva do técnico em enfermagem Brivaldo Francisco Xavier Júnior, acusado de ter estuprado pelo menos duas pacientes internadas no CTI do hospital Quinta D''Or, em São Cristóvão, na zona norte do Rio.