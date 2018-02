Decretada prisão de acusados de matar coronel em SP

Os dois policiais foram denunciados pelo promotor de Justiça Militar Waldevino de Oliveira por homicídio duplamente qualificado (por motivo torpe e com surpresa da vítima) e por violação de dever inerente ao cargo, crime previsto no Código Penal Militar.

As investigações da polícia identificaram o soldado Pascoal e o 2º sargento Lelces como autores da morte. Segundo a polícia, os dois PMs planejaram assassinar o coronel José Hermínio Rodrigues por vingança. Eles estavam insatisfeitos porque o coronel havia determinado, em 2007, a transferência de ambos do 18º Batalhão. Eles imaginavam que, depois da morte do coronel, conseguiriam retornar para a área do 18º Batalhão com a interferência do pai do sargento Lelces, que é coronel da reserva. Exame pericial comprovou que a arma utilizada em um homicídio ocorrido em junho de 2007 foi a mesma de onde saíram os tiros que mataram o comandante. A arma pertencia ao soldado Pascoal.

O juiz Marcos Fernando Theodoro Pinheiro também marcou para 26 de julho o interrogatório dos réus. No dia 30 serão ouvidas nove testemunhas do caso, e no dia 13 de agosto, outras oito.