Decreto autoriza criação do Parque Augusta O Parque Augusta, antiga reivindicação de um grupo de moradores da região central da capital paulista, ganhou mais um passo para ser tirado do papel. Um decreto publicado nesta terça-feira, 24, pelo prefeito Fernando Haddad (PT), no Diário Oficial da Cidade, autoriza o poder executivo a criar a área verde, na esquina das Ruas Augusta, Caio Prado e Marquês de Paranaguá.