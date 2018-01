Decreto de TV digital não traz detalhes técnicos O Comitê de Desenvolvimento da TV Digital, formado por 9 ministros, referendou há pouco o texto final do decreto que será assinado na quinta-feira, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com as regras de transição do sistema analógico para o digital. Segundo uma fonte que participa das discussões, o decreto tem cerca de 15 artigos e estabelece que será adotado o padrão japonês de TV Digital, com inovações tecnológicas desenvolvidas no Brasil. O decreto, no entanto, não especifica quais seriam essas inovações. A transmissão em sistema analógico continuará ainda por 10 anos, mas as emissoras de TV terão sete anos para transmitir em sinal digital em todo território brasileiro. De acordo com a mesma fonte, as emissoras terão seis meses para apresentar o projeto de viabilidade técnica para a conversão do sinal analógico em digital e até 18 meses para começar a operar comercialmente a TV digital. O Ministério das Comunicações determinará posteriormente, por meio de portaria, a cidade em que as emissoras deverão começar a transmitir em sinal digital.