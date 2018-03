Decreto do papa aproxima Irmã Dulce de beatificação O papa Bento XV assinou hoje o decreto que reconhece a vida de "virtude heroica" da religiosa baiana Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes, morta em 1992, aos 77 anos, conhecida no Brasil como Irmã Dulce. Com a medida, a freira já pode passar a ser chamada de "Venerável Dulce" e fica ratificada a decisão tomada, por unanimidade, pelo colegiado da Congregação para a Causa dos Santos, do Vaticano, em 20 de janeiro. O título representa o reconhecimento, pela Igreja, de que a religiosa "viveu, em grau heroico, as virtudes cristãs da fé, esperança e caridade" e é o último estágio antes do processo de beatificação da freira - que corre desde janeiro de 2000.