Decreto garante R$ 1,26 bi para o FNDCT Um acordo firmado entre o governo federal e o Ministério da Ciência e Tecnologia possibilitará que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico(FNDCT) receba cerca de R$ 1,26 bilhão. A medida libera os recursos que estavam presos pelo contigenciamento de recursos impostos pela lei orçamentária. O valor disponibilizado no crédito complementa os R$ 787 milhões aprovados na proposta orçamentária deste ano para a pasta de ciência e tecnologia. Com isso, a área será contemplada com cerca de R$ 1,2 bilhão, o que representará 60% das receitas do fundo neste ano. Desse montante, R$ 95 milhões serão destinados ao fundo setorial de infra-estrutura e R$ 30 milhões serão destinados aos programas universidade-empresa. Do valor total do orçamento deste ano, R$ 209 milhões serão destinados à subvenção econômica para as empresas, programa a ser implementado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) através de quatro linhas de financiamento que serão anunciadas até o final de julho.