Decreto sobre presidente da Anatel pode sair amanhã O deputado Jorge Bittar (PT-RJ) disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá assinar até o final do dia um decreto nomeando um presidente titular para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Bittar participou na segunda-feira de reunião no Palácio do Planalto com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, para discutir a sucessão no órgão regulador. A tendência do governo, segundo ele, é escolher o presidente entre os quatro conselheiros da Agência e o mais cotado é José Leite Pereira Filho. "Há uma inclinação da ministra Dilma e do presidente pelo nome de Leite", afirmou Bittar, que participou ontem, dia 6, do lançamento do Fórum DVB-LAC pelos defensores do padrão europeu de padrão de TV digital. "A ministra acha, como eu, que a Anatel precisa de uma solução duradoura e alguém com capacidade técnica comprovada", afirmou Bittar. A ala sindical do PT defende, no entanto, que a presidência da Anatel seja ocupada pelo conselheiro Pedro Jaime Ziller ou pelo conselheiro Plínio de Aguiar Júnior, que desde novembro do ano passado vem dirigindo interinamente a Agência. Leite conta também com o apoio do ministro das Comunicações, Hélio Costa, mas ainda há resistências a seu nome por ele ter sido indicado para a Anatel pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. "Essa questão interfere cada vez menos. O importante é que seja um perfil técnico e tenha uma postura ética e equilibrada", avalia Bittar. Ele disse que é pouco provável que o governo escolha ainda neste ano um novo nome para a vaga no conselho diretor da Anatel, aberta em novembro do ano passado com o fim do mandato de Elifas Gurgel do Amaral. Caso deixe para o próximo ano, o governo terá de indicar também um substituto para o conselheiro Luiz Alberto da Silva, cujo mandato termina em novembro deste ano.