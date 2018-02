Defeito em cabo da Light provoca pânico no centro do Rio

Prédios da vizinhança ficaram sem energia elétrica. Empresas como a lanchonete Bob''s e a joalheria H.Stern ainda não abriram as portas. Funcionários de prédios que ficam próximos aos bueiros se amontoam nas calçadas da Rio Branco, à espera de que os elevadores voltem a funcionar.

A assessoria da Light informou que quatro prédios ficaram sem energia, mas a situação foi normalizada. Dois carros da concessionária atuam no reparo do cabo de baixa tensão, interrompendo o tráfego na pista seletiva para ônibus. O trânsito está engarrafado no local.

Na semana passada, sete bueiros explodiram em Copacabana - três da Light e quatro de outras concessionárias de serviços públicos (Cet-Rio, Cedae, Rio Luz e Net). Na ocasião, a Light informou que houve curto-circuito num cabo de baixa tensão em duas caixas subterrâneas na esquina das ruas Xavier da Silveira e Barata Ribeiro, "com pequeno deslocamento das tampas". A explosão simultânea das sete caixas subterrâneas ainda está sob investigação.

No início do ano, o New York Times fez matéria sobre a explosão de bueiros na cidade. A reportagem lembrava o caso da a americana Sarah Lowry, que teve 80% do corpo queimado e passou 70 dias no hospital após a explosão de um bueiro, em Copacabana, em junho de 2010. Ela estava no país com o marido, o pesquisador David McLaughlin. Ele tentou socorrer a mulher e teve 35% do corpo queimado.

A Light informou que tem feito constante manutenção, em parceria com a CEG, concessionária de distribuição de gás.