Defensoria pede absolvição de acusado de roubar pinga A Defensoria Pública do Estado de São Paulo informou hoje que pediu no fim de janeiro a absolvição, com base no princípio da insignificância, do catador de sucata R.P.S., detido em 8 de julho, sob a acusação de entrar numa loja da rede de supermercados Pão de Açúcar, na capital paulista, e beber uma pinga que custava 1,50 real. O processo encontra-se com o juiz da 27ª Vara Criminal do Fórum da Barra Funda, na zona oeste da capital, Devanir Carlos Moreira da Silveira, para definição de sentença. Antes, a Defensoria Pública do Estado tentou obter a liberdade provisória de R.P.S., mas o pedido foi rejeitado pela Justiça por causa dos antecedentes do acusado, que acumula outras duas passagens por tentativa de furto. As ações referentes às duas acusações foram arquivadas. A defensora pública Mailane Santos alega que ele não saiu do supermercado com a mercadoria. O catador de sucata teria sido detido por um segurança da loja no momento em que pedia para que outros clientes pagassem a bebida.